Danimarka'da Yahudi mezarlığına boyalı saldırı

Danimarka'da Yahudi mezarlığına boyalı saldırı

Danimarka'da bir Yahudi mezarlığındaki 80 mezar taşına boyalı saldırı düzenlendi

10.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:30
Danimarka'da Yahudi mezarlığına boyalı saldırı

'da bir Yahudi mezarlığındaki 80 mezar taşına boyalı saldırı düzenlendi.


Konu hakkında soruşturma başlatan polis ülkenin batısında Randers'teki mezarlıkta kimi taşların devrildiğini, kimilerinin üzerine yeşil renkli boya döküldüğünü açıkladı. Taşların üzerinde sembol ya da yazıya rastlanmadığını belirten yetkililer saldırının gerçekleşme tarihinin de henüz tespit edilemediğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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