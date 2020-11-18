Danimarka'da "vizon itlafı" krizi istifa getirdi
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Danimarka'da "vizon itlafı" krizi istifa getirdi

18.11.2020 20:43 | Son Güncelleme: 18.11.2020 20:50
Danimarka'da

Danimarka'da çiftliklerdeki vizonların itlaf edilmesinin yasal dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Tarım Bakanı Mogens Jensen görevinden istifa etti.

Danimarka'da çiftliklerdeki vizonların itlaf edilmesinin yasal dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Tarım Bakanı Mogens Jensen görevinden istifa etti.

Danimarka'da Kasım ayı başında yeni tip korona virüsün (Covid-19) vizonlarda mutasyona uğradığı gerekçesiyle vizon çiftliklerinde bulunan yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesine karar verilmişti. Vizonların itlafına başlanırken, riskli bölgeler dışında bulunan çiftliklerdeki vizonların itlaf edilmesinin yasal gerekçesinin bulunmadığı savunulmuş, söz konusu durum hükümet tarafında da kabul etmişti. Ülkedeki vizon itlafı krizinin ardından Tarım Bakanı Mogens Jensen görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Liberal Parti'den Jakob Elleman-Jensen Tarım Bakanı Jensen'in istifasına atıfta bulunarak, "Başbakan Mette Frederiksen'in de aynısını yapmasını istiyorum. Başbakanın bir hata yaptığında bunun onun sorumluluğu olduğunu kabul etmesini istiyorum" diyerek vizon itlafında Başbakan Jensen'in de sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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