Danimarka'da üç şüpheli korsanın ülkeye girmelerine izin verilmedi

Batı Afrika açıklarında, 24 Kasım 2021'de, Danimarka donanması ile korsanlar arasında çıkan çatışmada gözaltına alınan üç şüpheli korsan ülkeye alınmadı.

Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin ülkeye getirilmesine gerek duyulmadığını ve şüphelilerin "sonradan sınır dışı edilmeme riski" olduğunu kaydetti.

Şüpheli korsanların serbest bırakılmasının "çok sıra dışı bir durum" olduğunun altını çizen Haekkerup, şüphelilerin Danimarka'dan olmadığını ve yapılacak doğru adımın bu olduğunu savundu.

Çatışma sırasında yaralanan korsanlardan birinin Danimarka'da tedavi altında olduğu ve suçlamalarla karşı karşıya kalmaya devam edeceği aktarıldı.

Danimarka basınında yer alan haberlerde, söz konusu kişilerin uluslararası sularda karaya ulaşmak için yeterli yakıt, su ve yiyecek bulunan bir sandala bindirildiği kaydedildi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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