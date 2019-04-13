Danimarka'da Tek Türkiye Kökenli Milletvekili Akdoğan Yeniden Aday

Danimarka Parlamentosu'nda tek Türkiye kökenli milletvekili olan Yıldız Akdoğan, partisi tarafından parlamento seçimlerinde yeniden milletvekili adayı olarak gösterildi.



Parlamentoya ilk kez 2007 yılında milletvekili olarak giren Sosyal Demokrat Parti'li Akdoğan, parti tarafından yapılan aday belirleme toplantısında, kendi bölgesinden yeniden milletvekili adayı olarak açıklandı.



En son 2015 yılında yapılan seçimlerde 4 bin 284 tercihli oy olarak parlamentoya girmeye hak kazanan tek Türkiye kökenli olan Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gelecek seçimde oy beklentim minimum 4 bin 284 tercihli oy ama daha fazlasını isterim. Onun çalışmalarını yapıyorum. Çünkü tercihli oy Danimarka politikasında çok önemli. Ne kadar tercihli oy alırsanız o kadar güçlü bir ses ile yankı yapabilirsiniz parlamentoda." dedi.



Partisi tarafından kendi bölgesi Kopenhag'dan yeniden aday gösterilen Akdoğan, "Şu anda partinin durumu kamuoyu yoklamalarına bakılırsa iyiye gidiyor. Kopenhag'da 4 milletvekili çıkaracağımız görülüyor. Ben tekrar 3. sıradan meclise girmeyi hedefliyorum." diye konuştu.



Yıldız Akdoğan, "Danimarka'da yabancılara ve sığınmacılara yönelik sert yasaların Sosyal Demokratların hükümete gelmesi durumunda yumuşayıp yumuşamayacağı" ile ilgili soruya, "Büyük bir değişim olacağını tahmin etmiyorum, çünkü Danimarka halkının çoğunluğu şu andaki kurallardan memnun." yanıtını verdi.

Danimarka meclisinde tek yabancı kökenli kadın olduğunu belirten Akdoğan, bunun büyük bir sorumluluk olduğunu ve elinden geldiğince bu sorumluluğunu taşımaya çalıştığını söyledi.



Danimarka'da her 4 yılda bir yapılan parlamento seçimlerinin en geç 17 Haziran'da yapılması gerekiyor.

Kaynak: AA