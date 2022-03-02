Danimarka'da Suudi Arabistan için casusluk yapan 3 İranlıya hapis cezası

Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi (ASMLA) üyesi 3 İranlı, Danimarka'da Suudi istihbarat servisi lehine casusluk faaliyetleri yürüttükleri gerekçesiyle 6 ila 8 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Herfolge Bölge Mahkemesi, ASMLA üyesi 3 İran vatandaşını, Suudi istihbarat servisi lehine casusluk faaliyetleri yürütmekten suçlu buldu.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, 3 İran vatandaşı şüphelinin Danimarka topraklarında Suudi istihbarat servisi lehine casusluk yaptıklarının tespit edildiği ve söz konusu kişilerin 6 ila 8 yıl hapse çarptırıldığı bildirildi.

Mahkeme, sanıkları Suudi Arabistan'dan 15 milyon kron (2 milyon 240 bin dolar) para almaktan da suçlu buldu.

Mahkeme, bu kişilerden 2'sinin cezalarını çektikten sonra sınır dışı edileceğini bildirdi.

Danimarka devlet televizyonu DR'nin haberinde, 3 İran vatandaşının uzun yıllar önce Danimarka'ya sığınmacı olarak geldikten sonra ASMALA grubunu yönettikleri belirtildi.

3 İran vatandaşı, Danimarka'da ikamet ediyor

ASMLA mensupları, 2020'de Kopenhag'ın güneybatısındaki Ringsted bölgesinde gözaltına alınmıştı.

Danimarka Polis İstihbaratı, Danimarka'da ikamet eden 3 İran vatandaşının 2012-2018 döneminde Suudi Arabistan için istihbarat toplamaktan gözaltına alındığını açıklamıştı.

ASMLA, 22 Eylül 2018'de Ahvaz kentinde İran-Irak Savaşı'nı anma etkinlikleri kapsamındaki askeri geçit törenine saldırı düzenlemekle suçlanıyor. Söz konusu saldırıda, 25 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.

ASMLA'nın kurucusu Ahmed Mola Nissi, 8 Kasım 2017'de Hollanda'nın Lahey kentinde evinin önünde silahla vurularak öldürülmüştü.