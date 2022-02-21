Danimarka'da polis, kaçan kanguruyu yakalamak için halktan yardım istedi - Haberler
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Danimarka'da polis, kaçan kanguruyu yakalamak için halktan yardım istedi

AA, Şeyma Uzundere - Güncel
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Danimarka'da polis, kaçan kanguruyu yakalamak için halktan yardım istedi

Danimarka'nın güneydoğusunda polis, bir tarlada zıplarken görüntülenen kanguruyu yakalamak için halktan yardım talebinde bulundu.

Danimarka'nın güneydoğusunda polis, bir tarlada zıplarken görüntülenen kanguruyu yakalamak için halktan yardım talebinde bulundu.

Danimarka polisi Facebook'tan yaptığı paylaşımda, kangurunun ülkenin liman şehirlerinden olan Rodbyhavn'a yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki Oster Ulslev köyü yakınlarında bir sürücü tarafından görüntülendiğini bildirdi.

Yetkililer, görüntüyü yayınlayan kişinin kim olduğunu henüz belirleyemediklerini belirterek kanguruyu görenlerin 114 numaralı acil durum hattına bilgi vermesini istedi.

Aynı bölgede, 2014'te, özel bir hayvan çiftliğinden kaçan kangurunun bulunması için polis yine halkın yardımına başvurmuştu.

Ülkenin farklı bir kesiminde de 2018'de sahibinden kaçan kanguru, yarım gün boyunca bulunamamıştı.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

Danimarka, Facebook, Liman, Polis, Güncel, Haberler

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