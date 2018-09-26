Danimarka'da Peçe Yasağına Karşı Çıkan Eylemciye Sarılan Kadın Polise Soruşturma Açıldı
Danimarka'da geçen ay ülkede yürürlüğe giren kamusal alanda peçe yasağına karşı çıkan eylemciye sarılan kadın polise, soruşturma açıladı. Polisin avukatı, "Bu tamamen saçmalık.'' dedi.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da geçen ay ülkedeki peçe yasağına karşı çıkan peçeli kadın eylemciye teselli amaçlı sarılan kadın polise soruşturma açıladı. Soruşturma açılan polisin avukatı Torben Koch, "Bu tamamen saçmalık.'' diye konuştu.
SARILARAK TESELLİ ETMEK İSTEDİ
Söz konusu kamusal alanda peçe takma yasağı ülkede 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmiş, peçe yasağını protesto edenler eylem düzenlemişti. Olayda ağladığı görülen 37 yaşındaki Ayah adlı kadın eylemcinin yanına gelen kadın polisin sarılarak eylemciyi teselli ettiği görülüyor.
O anlar çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülenmiş ayrıca bir Reuters foto muhabiri polisle kadının sarılma anı fotoğrafını medyaya servis etmişti.
POLİSİN AVUKATI KONUŞTU
Ancak hakkında soruşturma açılan polisin avukatı Torben Koch, müvekkilinin olay sırasında yanlış bir şey yapmadığını düşündüğünü zira kendisinin eylemlerde tansiyonu düşürmek için tasarlananbir 'diyalog görevlisi' olduğunu vurguladı.
''BU TAMAMEN SAÇMALIK''
Avukat "Bu tamamen saçmalık. Müvekkilimin de açıkladığı gibi eğer benzer bir durumda başka biri de olsaydı o (polis) aynı şekilde davranacaktı" dedi. Eylemciye sarılan Danimarkalıkadın polisin kimliği ise açıklanamadı.
AVRUPA ÜLKELERİNDE BENZER UYGULAMALAR VAR
Avrupa'da Fransa, Belçika, Hollanda, Bulgaristan ve Almanya'nın Bavyera eyaletinde de kamusal alanlarda yüzün peçeyle örtülmesine yönelik yasak ve kısıtlamalar hayata geçirilmişti.