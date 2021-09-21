Danimarka'da parlamento binasında Filistin bayrağı dalgalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Danimarka'da parlamento binasında Filistin bayrağı dalgalandı

AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel
Danimarka'da parlamento binasında Filistin bayrağı dalgalandı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki parlamento binasının önüne dün Filistin bayrağı dikildi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki parlamento binasının önüne dün Filistin bayrağı dikildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Bayrağı Günü dolayısıyla parlamento binasında bu ülkenin bayrağı dalgalandı.

Danimarka'daki Filistin Topluluğu Forumu ve House 48 tarafından düzenlenen etkinlik, Filistin'in Danimarka Büyükelçisi Manuel Hassassian ve Danimarka parlamentosundan milletvekili Sikander Siddik'in huzurunda gerçekleştirildi.

Katılımcılar etkinlikte, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ve başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerini kurma hakkını dile getirdi.

Danimarka hükümetini Filistin devletini tanımaya ve İsrail işgalinin canice uygulamalarını durdurmak için harekete geçmeye çağıran konuşmacılar, ayrıca İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların özgürlük hakkını da vurguladı.

Dünyanın dört bir yanındaki Filistinliler, her yıl 30 Eylül'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 2015'te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın ardından, New York'taki BM merkezinde üye devletlerin bayraklarının yanı sıra Filistin bayrağını ilk kez kaldırdığı günü anıyor.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri
Biden, bağımsız Yahudi devletine desteklerinin kesin olduğunu, ancak bunu sağlamanın en iyi yolunun egemen bir Filistin devletinin de olacağı 'iki...

Biden, bağımsız Yahudi devletine desteklerinin kesin olduğunu, ancak bunu sağlamanın en iyi yolunun egemen bir Filistin devletinin de olacağı "iki...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Göksel İrem Derici Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz Stefan Kuntz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Danimarka'da parlamento binasında Filistin bayrağı dalgalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 18:55:01. #1.17#