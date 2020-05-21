Danimarka'da "normal hayata dönüşün" 2. kademesi genişletildi
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Danimarka'da "normal hayata dönüşün" 2. kademesi genişletildi

Danimarka, 11 Mayıs'tan yürürlüğe giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerinin gevşetildiği 2. adımında genişletme kararı aldı.

Danimarka'da
21.05.2020 05:22 | Son Güncelleme: 21.05.2020 05:22

Danimarka, 11 Mayıs'tan yürürlüğe giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerinin gevşetildiği 2. adımında genişletme kararı aldı.

Azınlık hükümetinin tek partisi Sosyal Demokrat Parti ve parlamentodaki diğer partiler arasında yaklaşık 11 saat süren pazarlıklar sonrasında, Çarşamba gecesi geç saatlerde, Danimarka'da normal hayata dönüş için açıklanan ikinci aşamanın genişletilmesi kararı çıktı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen tarafından açıklanan karara göre, müze, tiyatro, sinema, sanat merkezleri, akvaryum, hayvanat bahçeleri ve botanik parklar hemen açılacak.

25 Mayıs'tan itibaren ise Danimarka'ya giriş için zaruri sebepler listesi genişletilecek. Genişlemeyle birlikte, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İzlanda'da ikamet edenlerin de geçerli bir sebebi olması durumunda Danimarka'ya giriş-çıkış yapmasına izin verilecek. İş insanları ise ülkeye serbestçe giriş-çıkış yapabilecek.

Alınan karara göre, 27 Mayıs'tan itibaren ise lise ve dengi eğitim kurumlarının açılışına izin verilecek.

Kamu çalışanları işlerine dönüyor

5 bölgeden oluşan Danimarka'da, Fyn adası ve Jylland yarımadasında yer alan toplam 3 bölgede, kamu çalışanları yeniden işe dönecek. En çok vakanın görüldüğü Başkent Bölgesi ve Sjaelland Bölgesi'nde ise kamu çalışanları evde kalmaya devam edecek.

Ülkede, 10 kişiden fazla bir araya gelme yasağı devam edecek. Frederiksen, bu yasağın 8 Haziran'da 30 ya da 50 kişiye çıkarılması üzerinde çalışıldığını aktardı.

Alınan kararlarla birlikte Başbakan Frederiksen, hükümet dışında çoğunluğu sağlayan partilerin ülkenin daha hızlı normal hayata dönüş için kapalı tutulan işyerleri, kamu kurumları ve sınırların açılması isteğine boyun eğmiş oldu.

Frederiksen, Kovid-19 bağlantılı ilk ölümün açıklandığı 11 Mart'ta, sert kararlar alarak ülkedeki birçok işyerini, eğitim kurumlarını ve sınırları kapatmış, kamu çalışanlarını da eve göndermişti. Frederiksen, normal hayata dönüş için, kademeli ve kontrollü bir plan uygulamaya koymuştu.

Danimarka'da açıklanan son açıklanan rakamlara göre, 412 bin 51 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 117 kişide virüs tespit edildi, 9 bin 536 kişi iyileşti ve 554 kişi virüsten dolayı yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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