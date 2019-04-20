Danimarka'da Müslümanlar Kur'an Yakma Eylemini Protesto Etti
Danimarka’da protesto yürüyüşü düzenleyen Müslümanlar, aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi
Danimarka'da protesto yürüyüşü düzenleyen Müslümanlar, aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi.
Danimarka'da bir araya gelen 24 Sivil Toplum Kuruluşu (STK), Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitaplara saygı yürüyüşü düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com