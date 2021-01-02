Danimarka'da kuş gribi nedeniyle yaklaşık 9 bin kümes hayvanı itlaf edilecek
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Danimarka'da kuş gribi nedeniyle yaklaşık 9 bin kümes hayvanı itlaf edilecek

02.01.2021 08:53 | Son Güncelleme: 02.01.2021 08:58
Danimarka'da kuş gribi nedeniyle yaklaşık 9 bin kümes hayvanı itlaf edilecek

Danimarka'nın Jutland Yarımadası'ndaki Viborg Belediyesinin sınırlarında yer alan Lövel köyündeki çiftlikte kuş gribine rastlandı.

Danimarka'nın Jutland Yarımadası'ndaki Viborg Belediyesinin sınırlarında yer alan Lövel köyündeki çiftlikte kuş gribine rastlandı.

Gıda ve Kontrol İdaresinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Serum Enstitüsü (SSI) tarafından yılın ilk günü yapılan kontrollerde söz konusu çiftlikteki kümes hayvanlarında H5N8 virüsü tespit edildi.

Çiftlikteki yaklaşık 9 bin kümes hayvanının, virüsün yayılmasını önlemek için itlaf edileceğini açıklayan Gıda ve Kontrol İdaresi, kümes hayvanı yetiştirilen çiftliklerde yaban kuşlarına karşı önlem alınmasını istedi.

Danimarka'da son aylarda görülen kuş gribi nedeniyle Japonya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Singapur'un da aralarında yer aldığı bazı ülkeler, geçici olarak bu ülkeden yumurta ve kümes hayvanı ithalatını durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak

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