Danimarka'da Kuran'ı Kerim yakan aşırı sağcı seçimleri kaybetti

Danimarka'da bütün Müslümanların sınır dışı edilmesini isteyen ve Kur'an-i Kerim yakarak tepki çeken aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın partisi yapılan seçimlerde parlamentoya giremedi.

Paludan'ın lideri olduğu Sıkı Yön partisi yüzde 2'lik seçim barajını aşamadı. Paludan, ilk seçim sonucu anketlerine göre yüzde 2'den fazla bir skorla meclise girmeyi garantilediğini düşünürken, ilerleyen saatlerde göçmen nüfusunun daha yoğun olduğu bölgelerden gelen oyların etkisiyle seçimi kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle