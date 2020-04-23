Danimarka'da kuaförler işbaşı yaptı, iki haftalık randevu listesi oluştu
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Danimarka'da kuaförler işbaşı yaptı, iki haftalık randevu listesi oluştu

Danimarka'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapalı tutulan bazı işletmeler bugün itibarıyla kapılarını açtı. Özellikle kuaförlerde müşteri yoğunluğu olduğu görüldü.

23.04.2020 21:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:34
Danimarka'da kuaförler işbaşı yaptı, iki haftalık randevu listesi oluştu

Danimarka'da, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapalı tutulan bazı 'öncelikli olmayan' işletmeler bugün itibarıyla kapılarını açtı.

Ülkede, 11 Mart'ta alınan kararla kapatılan sürücü kursları, kuaförler, güzellik ve bakım salonları, SPA merkezleri, dövme klinikleri, fizyoterapistler, diyetisyenler, diş klinikleri, psikologlar, işitme merkezleri ve özel hastaneler yeniden hizmete girdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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