Danimarka'da kuaförler işbaşı yaptı, iki haftalık randevu listesi oluştu Danimarka'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapalı tutulan bazı işletmeler bugün itibarıyla kapılarını açtı. Özellikle kuaförlerde müşteri yoğunluğu olduğu görüldü.

Danimarka'da, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapalı tutulan bazı 'öncelikli olmayan' işletmeler bugün itibarıyla kapılarını açtı. Ülkede, 11 Mart'ta alınan kararla kapatılan sürücü kursları, kuaförler, güzellik ve bakım salonları, SPA merkezleri, dövme klinikleri, fizyoterapistler, diyetisyenler, diş klinikleri, psikologlar, işitme merkezleri ve özel hastaneler yeniden hizmete girdi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com