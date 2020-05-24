Danimarka'da Kovid-19 gölgesinde bayram namazı kılındı
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Danimarka'da Kovid-19 gölgesinde bayram namazı kılındı

Danimarka'da bazı camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere uygun olarak bayram namazı kılındı.

Danimarka'da Kovid-19 gölgesinde bayram namazı kılındı
24.05.2020 09:21 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:21

Danimarka'da bazı camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere uygun olarak bayram namazı kılındı.

Başkent Kopenhag'ın yaklaşık 45 kilometre kuzeyindeki Helsingör şehrinde Danimarka İslam Toplumuna bağlı Merve Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı eda edildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında cemaat kayıt altına alındı ve ellerini dezenfekte ederek camiye girdi. Camide tuvaletler kapalı tutuldu ve cemaat seccadesini evden getirdi.

Sosyal mesafe korunarak kılınan namaza her yaştan ve farklı milletten Müslümanlar katıldı.

Bayram hutbesi Türkçenin yanı sıra Danca da okundu.

Geleneksel bayramlaşma olmaması nedeniyle Müslümanlar, ellerini kalplerine götürerek ve sosyal mesafeyi koruyarak birbiriyle bayramlaştı.

Danimarka'da 10'dan fazla kişinin bir arada toplanma yasağı ibadethanelerde geçerli olmamasına rağmen, bina dışında geçerli olması nedeniyle, bayram namazının bitiminde cemaat sırayla dışarıya çıktı.

Ülkede Türklere ait Danimarka İslam Toplumuna bağlı camilerin yanı sıra Danimarka İslam Kültür Merkezleri Birliği camileri ile Danimarka Türk Diyanet Vakfına (DTDV) bağlı bazı camilerde bayram namazı kılındı.

Normal hayata dönüşte ikinci aşamanın hayata geçirildiği Danimarka'da son açıklanan rakamlara göre bugüne kadar Kovid-19 bağlantılı 561 ölüm gerçekleşti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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