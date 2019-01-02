Danimarka'da Köprüde Tren Kazası: 6 Ölü

Danimarka'da bir köprüde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü.

Zealand ve Funen adaları arasındaki Büyük Kemer Köprüsü (Storebaelt) üzerinde bir yolcu treni, kargo trenine çarptı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, acil servis birimlerinin trene ulaşmakta güçlük çektiği bildiriliyor.

Kaza nedeniyle köprü ulaşıma kapatıldı, yolcu treni boşaltıldı.

Danimarka'da Büyük Kemer Köprüsü'nü her gün onbinlerce araç kullanıyor.

Ayrıntılar geliyor...