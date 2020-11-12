Danimarka'da itlaf edilecek yaklaşık 17 milyon vizon için "yasal dayanak" tartışmaları
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Danimarka'da itlaf edilecek yaklaşık 17 milyon vizon için "yasal dayanak" tartışmaları

12.11.2020 09:25 | Son Güncelleme: 12.11.2020 09:38
Danimarka'da itlaf edilecek yaklaşık 17 milyon vizon için

Danimarka hükümetinin, çiftliklerdeki tüm vizonların itlaf edilmesi yönünde karar almasına rağmen, hükümetin böyle bir yetkisinin olmadığının ortaya çıkmasıyla beraber, muhalefet partileri, konuyla ilgili çelişkili açıklamalarda bulunan Gıda Bakanı Mogens Jensen'in istifa etmesini istiyor.

Danimarka hükümetinin, çiftliklerdeki tüm vizonların itlaf edilmesi yönünde karar almasına rağmen, hükümetin böyle bir yetkisinin olmadığının ortaya çıkmasıyla beraber, muhalefet partileri, konuyla ilgili çelişkili açıklamalarda bulunan Gıda Bakanı Mogens Jensen'in istifa etmesini istiyor.

Jensen, dün 1,5 saat boyunca kamuoyuna açık bir toplantıda, Parlamento Çevre ve Gıda Komisyonu'na ifade verdi.

Mogens Jensen'e, vizonların itlafı konusunda pazar günü yaptığı, "Halk sağlığı önce geldiği için, hükümet yasa çıkarmayı beklemedi" açıklamasıyla, salı günü yaptığı "Hükümet yasal dayanağın eksik olduğunu daha sonra öğrendi" açıklaması hatırlatılarak "süreç içinde yalan söyleyip söylemediği" soruldu.

"Süreç boyunca gerçekleri söyledim." diyen Jensen, süreçle ilgili bakanlığının bir rapor hazırladığını ve raporun bir hafta içinde hazır hale geleceğini belirtti.

Özür diledi

Vizon yetiştiricilerinden özür dileyen Jensen, riskli bölgeler dışında kalan vizon yetiştiricilerine "itlaf emri" içeren mektuplar yerine, "tavsiye" niteliğinde yeni mektuplar gönderildiğini söyledi.

Jensen, hükümetin parlamentodan "çiftliklerdeki tüm vizonların itlaf edilmesi emrini" içeren yasayı geçirene kadar, isteyen çiftlik sahiplerinin vizonlarını itlaf etmeyi durdurabileceğini vurguladı.

Komisyonda 23 soruya cevap veren Jensen, ülkede bin 283 kişinin vizonları öldürmekle görevlendirildiğini, günde 100 bin civarında, toplamda ise 2,8 milyon vizonun itlaf edildiğini aktardı.

Komisyon toplantısının sona ermesinin ardından basına açıklamalarda bulunan muhalefetteki partiler, Jensen'in istifa etmesini isterken, Sosyal Demokrat Parti'nin tek partili azınlık hükümetine destek veren Birlik Listesi (Kızıl-Yeşil İttifak) ve Sosyal Liberal parti ise bakanlık tarafından hazırlanan raporun ardından, bakanın geleceğiyle ilgili bir karar vereceklerini bildirdi.

Olayın geçmişi

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka'da, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine, 4 Kasım'da, hükümet tarafından kürkleri için çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesi kararı alındığı açıklandı.

Hükümet, vizonların itlafına gerekçe olarak, geliştirilmekte olan Kovid-19 aşısının, mutasyona uğrayan virüse etki etmediğini vurguladı.

Kararın açıklanmasının ardından "riskli bölge" olarak belirlenen Kuzey Jylland Bölgesi karantinaya alınırken, vizonların itlafıyla başlayan süreçte, hükümetin riskli bölgeler dışında tüm ülkede itlaf emrinin yasal dayanağının olmadığı ortaya çıktı.

Bu durum üzerine özür dileyen hükümet, yasa çalışmalarına başlarken, muhalefet partileri Jensen'in süreçte yalan söylediğini iddia ederek, bakanın istifa etmesini istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak

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