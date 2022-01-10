Danimarka'da İstihbarat Teşkilatı Başkanı basına gizli bilgi sızdırmaktan yargılanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Danimarka'da İstihbarat Teşkilatı Başkanı basına gizli bilgi sızdırmaktan yargılanıyor

Danimarka'da İstihbarat Teşkilatı Başkanı basına gizli bilgi sızdırmaktan yargılanıyor
AA / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

Danimarka'da Askeri Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (FE) Başkanı Lars Findsen'in basına gizli bilgi sızdırmaktan yargılandığı açıklandı.

Danimarka'da Askeri Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (FE) Başkanı Lars Findsen'in basına gizli bilgi sızdırmaktan yargılandığı açıklandı.

Findsen'in Aralık 2021'den bu yana tutuklu olduğu ve bugün Kopenhag Şehir Mahkemesinde yargılanmaya başladığı belirtildi.

Danimarka devlet televizyonu Findsen'in sızdırdığı gizli bilginin, 2021'de 3 ayrı habere konu olduğunu duyurdu.

Basına sızdırılan bilgi ışığında yayımlanan haberlerin, ABD Ulusal Güvenlik Ajansının, ABD ile Danimarka arasındaki kablo anlaşması aracılığıyla başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı izlemesi, Suriye'deki esir kampında DEAŞ tarafından kaçırılan Danimarka vatandaşı çocuklar ile Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi için Suriye'de ajan olarak çalışan Suriye vatandaşının İspanya'da DEAŞ militanı olarak tutuklanması olduğu belirtildi.

Findsen ile 3 üst düzey istihbaratçının da 9 Aralık 2021'de tutuklandığı, bu kişilerin daha sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

Devlet televizyonunun haberinde, Findsen'in sızdırdığı gizli bilgiyi haberleştiren 5 gazetecinin 5 Ocak'ta sorguya çağrıldığı, gazetecilerden sadece birinin daveti kabul ettiği bilgisine yer verildi.

,

Kovid-19 vakaları bir haftada İzmir'de yaklaşık 5 kat, İstanbul'da 2 kattan fazla arttı

Kovid-19 vakaları bir haftada İzmir'de yaklaşık 5 kat, İstanbul'da 2 kattan fazla arttı

 İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

 Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

AA / Atila Altuntaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title