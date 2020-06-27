Danimarka'da ırkçı parti liderinin ceza alması Müslümanları memnun etti (2)
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Danimarka'da ırkçı parti liderinin ceza alması Müslümanları memnun etti (2)

Danimarka Türk Diyanet Vakfı ve Danimarka İslam Toplumu, Kur'an-ı Kerim yakarak parlamentoya girmeye çalışan ırkçı Stram Kurs (Sert Çizgi) partisinin lideri Rasmus Paludan'a, Naestved Bölge Mahkemesi tarafından verilen hapis cezasını değerlendirdi.

27.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 27.06.2020 18:09

Danimarka Türk Diyanet Vakfı ve Danimarka İslam Toplumu, Kur'an-ı Kerim yakarak parlamentoya girmeye çalışan ırkçı Stram Kurs (Sert Çizgi) partisinin lideri Rasmus Paludan'a, Naestved Bölge Mahkemesi tarafından verilen hapis cezasını değerlendirdi.

Temsil ettiği 29 cami ile Danimarka'nın en büyük İslami kuruluşları arasında yer alan Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Paludan'ın, ilgili makamlarca yeterince tepki gösterilmemesine rağmen ceza almasının ümit verici olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aslında Paludan'ın uzun süredir yürüttüğü İslam karşıtı saldırılara yönelik ilgili makamların yeterince tepki göstermediğini düşünüyoruz. Ancak İslam'a, İslam'ın kutsal değerlerine yönelik saldırıları ile ilgili olmasa bile sonunda bu amaçla düzenlediği eylemlerdeki davranışları nedeni ile bir ceza almasını da ümit verici olarak niteleyebiliriz."

Açıklamada, "Politikasını sadece İslam, Müslüman ve yabancı karşıtlığı üzerine inşa eden, Danimarka için aslında bir şey üretmeyen birisinin yürüttüğü tahrik kampanyalarını uzun süredir izliyoruz. Paludan'ın Kur'an'ı yakarak yapmış olduğu tahrik eylemlerine karşı hep uyanık olduk ve cemaatimizi de bu konuda bilgilendirdik, bilgilendirmeye de devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Danimarka İslam Toplumu (DİT) Başkanı Mustafa İncikli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paludan'ın cezalandırılmasının Danimarka'da yaşayan Müslümanları memnun ettiğini söyledi.

İncikli, "Danimarka İslam Toplumu olarak, bu konuda gerçekten Danimarka'da adalet sisteminin işlediğini, adalet sisteminin çalıştığından dolayı, bu mercideki tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk. Tabii ki istediğimiz gibi olmasa da biz Müslümanların bu konudaki endişelerini bir nevi giderdi." dedi.

Paludan'ın bölge mahkemesinin kararını bir üst mahkeme olan temyiz mahkemesine götüreceği açıklamasını da değerlendiren İncikli, "Biz zaten verilen cezayı yeterli bulmuyoruz. 14 farklı suçtan sadece 3 ay hapis cezası ve 3 ayın da sadece 1 ayında hapis yatacak. Birkaç yıl avukatlık yapamayacak ve ehliyetine bir müddet el konulacak. Bu ceza bizce çok hafif. Başkalarını da bu suçu işlemeye teşvik etmemesi lazım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Ülkede yaşayan yaklaşık 350 bin Müslüman'ın da Danimarka toplumunun bir parçası olduğuna işaret eden İncikli, Müslümanların her alanda Danimarka toplumu için çalıştığını ve dışlanmaması gerektiğini vurguladı.

Olay

Naestved Bölge Mahkemesinde görülen ve Paludan'ın, aralarında ırkçılık, hakaret ve tehlikeli araç kullanmanın da yer aldığı 14 suçtan yargılandığı davanın karar duruşması perşembe günü yapıldı.

Mahkeme, yargılandığı 14 suçtan suçlu bulduğu Paludan'a 3 ay hapis ve 3 yıl avukatlıktan men cezası verdi.

Paludan'ın ehliyetine 1 yıl el konulmasına hükmeden mahkeme, ırkçı liderin hakaret ettiği kişiye 30 bin kron tazminat ödemesini de kararlaştırdı.

Paludan'a 8 bin 500 kron adli para cezası da verildi.

Danimarka'da ırkçı parti liderinin ceza alması Müslümanları memnun etti (2)

Kaynak: AA

Manşet

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