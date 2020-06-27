Danimarka'da ırkçı parti liderinin ceza alması Müslümanları memnun etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Danimarka'da ırkçı parti liderinin ceza alması Müslümanları memnun etti

Danimarka Türk Diyanet Vakfı ve Danimarka İslam Toplumu, Kur'an-ı Kerim yakarak parlamentoya girmeye çalışan ırkçı Stram Kurs (Sert Çizgi) partisinin lideri Rasmus Paludan'a, Naestved Bölge Mahkemesi tarafından verilen hapis cezasını değerlendirdi.

Danimarka'da ırkçı parti liderinin ceza alması Müslümanları memnun etti
27.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:58

Danimarka Türk Diyanet Vakfı ve Danimarka İslam Toplumu, Kur'an-ı Kerim yakarak parlamentoya girmeye çalışan ırkçı Stram Kurs (Sert Çizgi) partisinin lideri Rasmus Paludan'a, Naestved Bölge Mahkemesi tarafından verilen hapis cezasını değerlendirdi.

Temsil ettiği 29 cami ile Danimarka'nın en büyük İslami kuruluşları arasında yer alan Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Paludan'ın, ilgili makamlarca yeterince tepki gösterilmemesine rağmen ceza almasının ümit verici olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aslında Paludan'ın uzun süredir yürüttüğü İslam karşıtı saldırılara yönelik ilgili makamların yeterince tepki göstermediğini düşünüyoruz. Ancak İslam'a, İslam'ın kutsal değerlerine yönelik saldırıları ile ilgili olmasa bile sonunda bu amaçla düzenlediği eylemlerdeki davranışları nedeni ile bir ceza almasını da ümit verici olarak niteleyebiliriz."

Açıklamada, "Politikasını sadece İslam, Müslüman ve yabancı karşıtlığı üzerine inşa eden, Danimarka için aslında bir şey üretmeyen birisinin yürüttüğü tahrik kampanyalarını uzun süredir izliyoruz. Paludan'ın Kur'an'ı yakarak yapmış olduğu tahrik eylemlerine karşı hep uyanık olduk ve cemaatimizi de bu konuda bilgilendirdik, bilgilendirmeye de devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Danimarka İslam Toplumu (DİT) Başkanı Mustafa İncikli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paludan'ın cezalandırılmasının Danimarka'da yaşayan Müslümanları memnun ettiğini söyledi.

İncikli, "Danimarka İslam Toplumu olarak, bu konuda gerçekten Danimarka'da adalet sisteminin işlediğini, adalet sisteminin çalıştığından dolayı, bu mercideki tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk. Tabii ki istediğimiz gibi olmasa da biz Müslümanların bu konudaki endişelerini bir nevi giderdi." dedi.

Paludan'ın bölge mahkemesinin kararını bir üst mahkeme olan temyiz mahkemesine götüreceği açıklamasını da değerlendiren İncikli, "Biz zaten verilen cezayı yeterli bulmuyoruz. 14 farklı suçtan sadece 3 ay hapis cezası ve 3 ayın da sadece 1 ayında hapis yatacak. Birkaç yıl avukatlık yapamayacak ve ehliyetine bir müddet el konulacak. Bu ceza bizce çok hafif. Başkalarını da bu suçu işlemeye teşvik etmemesi lazım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Ülkede yaşayan yaklaşık 350 bin Müslüman'ın da Danimarka toplumunun bir parçası olduğuna işaret eden İncikli, Müslümanların her alanda Danimarka toplumu için çalıştığını ve dışlanmaması gerektiğini vurguladı.

Olay

Naestved Bölge Mahkemesinde görülen ve Paludan'ın, aralarında ırkçılık, hakaret ve tehlikeli araç kullanmanın da yer aldığı 14 suçtan yargılandığı davanın karar duruşması perşembe günü yapıldı.

Mahkeme, yargılandığı 14 suçtan suçlu bulduğu Paludan'a 3 ay hapis ve 3 yıl avukatlıktan men cezası verdi.

Paludan'ın ehliyetine 1 yıl el konulmasına hükmeden mahkeme, ırkçı liderin hakaret ettiği kişiye 30 bin kron tazminat ödemesini de kararlaştırdı.

Paludan'a 8 bin 500 kron adli para cezası da verildi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu Haber
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Haber
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art...
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
'Şans buna denir' dedirten olay! Talihli adam lotodan 3 yıl içinde 55 milyon TL kazandı
"Şans buna denir" dedirten olay! Talihli adam lotodan 3 yıl içinde 55 milyon TL kazandı
Fatih Terim, Başakşehir maçında Linnes'e ilk 11'de şanş vermeyi düşünüyor
Fatih Terim, Başakşehir maçında Linnes'e ilk 11'de şanş vermeyi düşünüyor
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Volkan Bozkır Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Alper Ulusoy Yılmaz Vural Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Türk Kaza Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Danimarka'da ırkçı parti liderinin ceza alması Müslümanları memnun etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 15:59:21. #1.14#
title