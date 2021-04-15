Danimarka'da İlaç Dairesi müdürü basın toplantısı sırasında bayıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Danimarka'da İlaç Dairesi müdürü basın toplantısı sırasında bayıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Danimarka'da İlaç Dairesi müdürü basın toplantısı sırasında bayıldı

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının yan etki nedeniyle tamamen kullanımının durdurulduğuna yönelik karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Danimarka Farmakoloji Bölüm Direktörü Erichsen basın toplantısı sırasında bayıldı.

Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı
Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı
Umut olacaktı, kabusa döndü! Danimarka bir ilke imza atıp AstraZeneca aşısını kullanmayı tamamen bıraktı
Umut olacaktı, kabusa döndü! Danimarka bir ilke imza atıp AstraZeneca aşısını kullanmayı tamamen bıraktı

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının yan etki nedeniyle tamamen kullanımının durdurulduğuna yönelik karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Danimarka Farmakoloji Bölüm Direktörü Erichsen basın toplantısı sırasında bayıldı.

Danimarka, Oxford/AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını tamamen durdurma kararı aldı. Kararın ardından Avrupa'da AstraZeneca'yı tamamen engelleyen ilk ülke Danimarka oldu.Danimarka İlaç Ajansı'nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen aşının kullanımını durdurulmasına yönelik düzenlenen basın toplantısı sırasında aniden fenalaşarak bayıldı. Bir çok televizyonun canlı yayında olduğu sırada meydana gelen olay ülkede gündem yarattı.

YORGUNLUĞA BAĞLI TANSİYONU DÜŞTÜ

Erichsen'a ilk müdahale basın toplantısını takip eden gazeteciler tarafından geldi. Sağlık Kurulu üyeleri basına yaptığı açıklamada, Erichsen'ın durumunun iyi olduğunu, yorgunluk nedeni ile tansiyonun düştüğünü belirtti.

KULLANIMI TAMAMEN DURDURAN İLK ÜLKE

Birçok ülke tarafından kan pıhtısı sorunları nedeniyle kullanımı askıya alınan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığında Kovid-19'a karşı geliştirilen aşısıyla ilgili Danimarka açıklama yapmıştı. Sağlık kurumu direktörü Soren Brostrom, Danimarka'nın Oxford/AstraZeneca Kovid-19 aşısını kullanmayı tamamen bıraktığını açıklamıştı. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), İngiltere'de 7 kişinin Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısını olduktan sonra oluşan kan pıhtısından hayatını kaybettiğini doğrulamıştı. Toplamda, 21 Mart'a kadar aşılanan 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı yan etkisi görülmüştü. Öte yandan kurum, 9 Aralık 2020 ile 21 Mart 2021 tarihleri aralığını kapsayan raporda aşılanan 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı yan etkisi görüldüğünü ve bunlardan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.


Danimarka'da İlaç Dairesi müdürü basın toplantısı sırasında bayıldı
Danimarka'da İlaç Dairesi müdürü basın toplantısı sırasında bayıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Antony Blinken Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Bülent Ersoy Damla Sönmez
Spor Arda Turan Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Danimarka'da İlaç Dairesi müdürü basın toplantısı sırasında bayıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 09:16:56. #1.14#

title