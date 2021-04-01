Danimarka'da Covid-19 test ve aşı merkezlerine saldırı
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Danimarka'da Covid-19 test ve aşı merkezlerine saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Danimarka'da Covid-19 test ve aşı merkezlerine saldırı

Danimarka'da yeni tip korona virüs (Covid-19) test ve aşı merkezlerine saldırı düzenlendi.

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Danimarka'da yeni tip korona virüs (Covid-19) test ve aşı merkezlerine saldırı düzenlendi.

Danimarka'da 2020 yılının Aralık ayında Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan karantina önlemlerini halk protesto etmişti. Göstericiler, kısıtlamaların özel hayata, özgürlük ve insan haklarına aykırı olduğunu ifade etmiş kısıtlamaların kaldırılmasını talep etmişti. Ülkede son birkaç günde Covid-19 test ve aşı merkezlerine yönelik saldırılar düzenlendi.

Jutland eyaletindeki Rodekro kasabasındaki aşı ve test merkezini işaret eden tabelalara sprey boyalarla "Korona yalan" yazıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken tanıkların ifadelerine başvurdu. Hobro'daki bir aşı ve test merkezi de bir saldırıya uğradı.

Bölge polisi tarafından yapılan açıklamada, Silkeborg kasabasındaki bir aşı merkezine yönelik kundakçılık girişiminde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, yüzü maskeli saldırganların aşı merkezine molotofkokteyli attığı hemen müdahale edilmesi sonucu alevlerin binaya yayılmasının önlendiği bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Ballerup kasabasında da bir aşı merkezine yönelik kundaklama girişiminde bulunulmuş, polis soruşturma başlatmıştı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen daha önce yaptığı bir açıklamada, 50 yaş ve üstü herkesin aşılanması sonrası kısıtlamaların kaldırılabileceğini belirtmiş ve Covid-19 pasaportlarının salgını takip etme konusunda faydalı olabileceğini ifade etmişti.

Şuana kadar yaklaşık 230 bin 603 Covid-19 vakasının görüldüğü Danimarka'da, toplam can kaybı sayısı 2 bin 419'a ulaştı. - KOPENHAG

Danimarka'da Covid-19 test ve aşı merkezlerine saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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