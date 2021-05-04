Danimarka'da Covid-19 önlemleri hafifletiliyor, okullar yeniden açılıyor
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Danimarka'da Covid-19 önlemleri hafifletiliyor, okullar yeniden açılıyor

Danimarka'da Covid-19 önlemleri hafifletiliyor, okullar yeniden açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Danimarka'da korona virüsle mücadele kapsamında kapatılan okul, tiyatro ve sinemalar 6 Mayıs itibariyle yeniden açılacak.

Danimarka'da korona virüsle mücadele kapsamında kapatılan okul, tiyatro ve sinemalar 6 Mayıs itibariyle yeniden açılacak.

Danimarka'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler gevşetilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Nisan ayında kafe ve restoranların açıldığı ülkede, okul, tiyatro ve sinemalar belirlenen önlemler altında 6 Mayıs itibariyle yeniden açılacak. Son gelişmeyle birlikte ülkede normalleşmeye doğru büyük bir adım daha atılırken, salgınla mücadeleye yönelik bir grup kısıtlama ise devam edecek. Covid-19 tedbirleri kapsamında özel davetlerin en geç 23.00'e kadar tamamlanması gerekirken, kapalı mekanlarda 25, dış mekanlarda ise 75 kişinin toplanmasına izin verilecek.

Yeniden açılan tesislere giriş Coronapas pasaportu ile mümkün olacak. Ülkede yeniden açılma sürecine geçişi kolaylaştırmak için başlatılan Coronapas pasaportunu alabilmek için ise kişilerin her iki aşı dozunu yaptırmaları, korona virüsü 12 hafta önce geçirmiş olmaları ya da son 72 saat içinde testlerinin negatif çıkması gerekiyor.

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heinicke tedbirlerin gevşetilmesi ile ilgili açıklamasında, normale dönüş sürecinin salgının kontrolünü riske atmadan sorumlu bir şekilde ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkenin Adalet Bakanı Nick Haekkerup ise Danimarka'da durumun istikrarlı seyrettiğini belirterek, "Birçok ülkenin üçüncü dalgadan etkilendiğini görüyoruz" dedi.

Öte yandan Nisan ayının ilk hafta sonunda restoran ve kafelerin kapılarını tekrar açmasının ardından 250 bin Danimarkalı restoran ve kafelere akın etmişti. - KOPENHAG

Danimarka'da Covid-19 önlemleri hafifletiliyor, okullar yeniden açılıyor
Danimarka'da Covid-19 önlemleri hafifletiliyor, okullar yeniden açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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