Danimarka'da belediyenin sahildeki atıkları toplayıp denize atması tepki çekti

Danimarka'da bir belediyenin sahilde biriken atık ve yosunları toplayıp denizin daha derin kısmına atması tepkilere yol açtı.

Businessinsider'ın haberine göre, Slagelse Belediyesi, Stillinge Plajı'ndaki yosun ve plastik gibi atıkları iş makinalarıyla toplayıp tekrar denize attı.

Danimarka Radyosuna konuşan çevre uzmanları, belediyenin 150 bin doları aşan maliyetli uygulamasına tepki göstererek, işlemleri "tamamen aptalca" olarak nitelendirdi.

Ulusal Su Kaynakları Enstitüsünden Profesör Torkel Gissel, "Bence bu aptalca çünkü yapılan şey, büyük bir traktörle deniz yosununu kumsaldan kazımak ve sonra onu tekrar denize bırakmak." dedi.

Gissel, söz konusu işlemin ardından toplanan atıkların tekrar sahile vurduğuna dikkati çekti.

Kopenhag Üniversitesinden Profesör Katherine Richardson ise kumsalı kazımanın plajdaki canlılara ve ekosisteme de zarar verdiğini ifade etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Villum Christensen de uygulamayı savunurken, sahile gelenlerin, plajın temiz olmasını istediğini kaydetti. Christensen, büyük ebatlı plastik gibi atıkların tekrar denize atılmasını savundu.

Slagelse Belediyesinin plajdaki "temizlik" uygulamalarını yaz aylarında haftada 2 kez yaptığı belirtiliyor.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

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