Danimarka'da belediye başkanından 'tokalaşma' zorunluluğuna Nazizm benzetmesi

26.02.2020 08:44 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:44

KOPENHAG (AA) Danimarka'da geçen yıl yürürlüğe giren Danimarka vatandaşlığı için 'tokalaşma' zorunluluğuna Aabenraa Belediye Başkanı Thomas Andresen tepki gösterdi.



Danimarka vatandaşlığı hakkı elde eden ve belediyelerde düzenlenecek törenlerde belediye başkanlarıyla tokalaştıktan sonra vatandaşlık belgesini alacak yeni Danimarka vatandaşları için ülke genelindeki belediyelerde seremoniler düzenlenirken, bazı belediye başkanları tokalaşma seremonilerini Nazizm'in lideri Hitlerin selamına benzetti.



Danimarka devlet radyo ve TV yayıncısı DR'ye konuşan Aabenraa Belediye Başkanı Thomas Andresen, tokalaşma törenlerini eleştirerek "Bana Nazizm dönemini hatırlatıyor. İnsanlar çalışarak ekmeklerini kazanabilmek için belli bir politik ideoloji ve onun fikirlerine selam durmak zorundaydı. Bu kural bence başka insanlar için güç gösterisi uygulamaktan başka bir şey değil ve bana insanlara sağ ellerini kaldırarak selam vermelerini zorlayan güç gösterisini anımsatıyor." dedi.



Liberal Partili Andresen, tokalaşma törenine bu nedenle katılmayacağını bildirdi.



Yasa 2018'de yürürlüğe girdi



Danimarka Parlamentosu, 2018 yılının sonra günlerinde, ülke vatandaşı olabilmek için "tokalaşmayı" zorunlu kılan yasa tasarısını kabul etmişti.



Yasanın kabul edilmesinin ardından, dönemin Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg tarafından, vatandaşlığa geçmeye hak kazananlar için geçen yıl Ocak ayında basının önünde "tokalaşma töreni" düzenlenmişti.

Kaynak: AA