Danimarka'da ağacın üstüne yapılan otel 70'ten fazla rezervasyon aldı bile

Danimarka'da ağacın üstüne yapılan otel 70'ten fazla rezervasyon aldı bile

DANİMARKA'NIN Randers şehrinin kuzeyindeki Als bölgesinde bulunan bir ormanda, ağaç üstüne küçük ev yapıldı.

Danimarka'da ağacın üstüne yapılan otel 70'ten fazla rezervasyon aldı bile

DANİMARKA'NIN Randers şehrinin kuzeyindeki Als bölgesinde bulunan bir ormanda, ağaç üstüne küçük ev yapıldı. Løvtag firmasının, otel olarak tasarladığı küçük evde, 4 adet dinlenme yeri, mutfak, tuvalet, banyo ve çatı katı bulunuyor ve yerden 8 metre yükseklikte. Firmanın sosyal medyada yaptığı tanıtımda, bu küçük otelin en ilginç özelliklerinden birinin, evin ağacın etrafına inşa edilmiş olduğu bilgisine yer verildi. Bunun Danimarka'da bir ilk olduğu belirtilirken; şimdiden 70ten fazla rezervasyon yapıldığı açıklandı.

Kaynak: Hürriyet

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