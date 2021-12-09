Danimarka'da 4 istihbaratçı gizli bilgileri sızdırdıkları şüphesiyle gözaltına alındı - Haberler
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Danimarka'da 4 istihbaratçı gizli bilgileri sızdırdıkları şüphesiyle gözaltına alındı

Danimarka'da 4 istihbaratçı gizli bilgileri sızdırdıkları şüphesiyle gözaltına alındı
AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Danimarka'nın iki istihbarat teşkilatından 4 kişi "çok gizli bilgileri sızdırdıkları" şüphesiyle gözaltına alındı.

Danimarka'nın iki istihbarat teşkilatından 4 kişi "çok gizli bilgileri sızdırdıkları" şüphesiyle gözaltına alındı.

Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisinden (PET) yapılan açıklamada, iki farklı istihbarat teşkilatından 4 kişinin, "istihbarat servislerinden çok gizli bilgileri sızdırdıkları" şüphesiyle gözaltına alındıkları bildirildi.

Açıklamada, gözaltına alınanlardan ikisinin istihbarat servislerinin aktif, diğer ikisinin ise eski çalışanı olduğu kaydedildi.

Söz konusu kişilerin polisle yapılan ortak operasyonla gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, birkaç farklı adreste arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonun uzun soluklu bir soruşturmanın sonucu olduğu ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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