Danimarka'da 322 kadın siyasetçi, imzaladıkları bildiriyle cinsel taciz olaylarına tepki gösterdi

Danimarka'da 322 kadın siyasetçi, ülkede kadın politikacıların da cinsel tacize maruz kaldığını bildirdi.

Danimarka'da 322 kadın siyasetçi, ülkede kadın politikacıların da cinsel tacize maruz kaldığını bildirdi.

Ülkenin köklü gazetelerinden Politiken'in "Görüş" bölümünde Danimarkalı 322 kadın siyasetçinin imzasıyla bir bildiri yayımlandı.

Bildiride, parlamentodaki toplantılarda ve partilerin sosyal etkinliklerinde cinsel taciz yaşadıklarını belirten kadın siyasetçilerden 79'u karşılaştıkları taciz olaylarını anlattı.

"Artık bu soruna bir son verilmeli. Partiler sorunun varlığını kabul etmeli ve çözümü için çalışmalı." ifadesinin kullanıldığı bildiride, parlamentodaki bütün siyasi partilerden kadınların imzaları bulunuyor.

#MeToo hareketi

Danimarka'da iş hayatında kadınlara yönelik cinsel taciz sorunu, geçen ay TV2 kanalının kadın sunucusu Sofie Linde'nin Danimarka devlet televizyonu DR'de çalışırken yaşadığı cinsel tacizi anlatmasıyla gündeme gelmişti.

Linde'nin açıklamalarının ardından medyada görev yapan 701 kadın imza toplayarak Linde'ye destek vermişti.

Bu alanda çalışan bazı kadınlar da yaşadıkları cinsel taciz olaylarını #MeToo etiketleriyle sosyal medyada ve basında paylaşmaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak