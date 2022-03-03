Danimarka'da 1 Nisan'dan itibaren sosyal medyada sahte hesap açanlara hapis cezası - Haberler

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Danimarka'da 1 Nisan'dan itibaren sosyal medyada sahte hesap açanlara hapis cezası

AA, Atila Altuntaş - Güncel
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Danimarka'da 1 Nisan'dan itibaren sosyal medyada sahte hesap açanlara hapis cezası

Danimarka'da 1 Nisan'dan itibaren sosyal medyada sahte hesap açanlar cezalandırılacak.

Danimarka'da 1 Nisan'dan itibaren sosyal medyada sahte hesap açanlar cezalandırılacak.

Danimarka Adalet Bakanlığının resmi sayfasından yayımlanan açıklamada, ülkede 1 Nisan'dan itibaren sosyal medyada sahte hesap açanlara para cezasının yanı sıra 6 ay da hapis cezası verileceği bildirildi.

Adalet Bakanı Nick Hakkerup, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sosyal medyada sahte hesap açmanın ya da başkasının kimliğini kullanarak sahte hesap açmanın son derece tatsız bir durum olduğunu belirtti.

Parlamentodan da geçen yasadan memnun olduğunu aktaran Hakkerup, "Biz toplum olarak sosyal medyada insanları sahte hesap üzerinden kandıranlara karşı tavır almalıyız ve mağdurlara daha iyi koruma sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Danimarka, Adalet, Nisan, Güncel, Haberler

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