Danimarka Büyükelçisi Danny Annan ATSO'yu ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Danimarka Büyükelçisi Danny Annan ATSO'yu ziyaret etti

Danimarka Büyükelçisi Danny Annan ATSO'yu ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan ve Antalya Fahri Konsolosu Ozan Ünal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'i ziyaret etti.

Başkan Davut Çetin, ziyarette Büyükelçi Annan'a Oda çalışmaları ve Antalya ekonomisiyle ilgili bilgiler verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı 4302 yabancı sermayeli firmadan 29'unun Danimarka sermayeli olduğunu belirten Davut Çetin, "Antalya'da faaliyet gösteren Danimarka sermayeli firmaların yarısının emlak sektöründe olduğunu görüyoruz. Bu da Danimarkalıların Antalya'da konut edinmeye yönelik ilgisini gösteriyor. Emlaktan sonra sırasıyla; inşaat faaliyetleri, yiyecek – içecek ve eğlence hizmetleri, kuyum ve mücevherat, turizm ve tıbbi malzeme sektörleri yer alıyor. Pandemi öncesi son 3 yıla bakıldığında Antalya'ya ciddi oranda Danimarkalı turist geldiğini görüyoruz. Son olarak 2019 yılında 191 bin Danimarkalı tatilciyi misafir etmişiz. Danimarkalı turist sayıları, Antalya'nın ağırladığı toplam turist sayılarına kıyasla büyük rakamlar gibi görünmese de Danimarka nüfusunu göz önüne aldığımız zaman gelen turist sayısının göz ardı edilemeyecek kadar çok olduğunu söyleyebiliriz. Dileğimiz pandemi sonrasında, hem turist hem de yatırımcı sayısının artması" ifadesini kullandı.

Antalya ekonomisi hakkında da detaylı bir bilgilendirme yapan Başkan Çetin, Antalya'nın turizm ve tarımın yanı sıra sanayi üretimi ile de fark yarattığını kaydetti. Lüks yat üretimi, tarım teknolojileri, tropikal meyve üretimi gibi katma değerli alanlarda kaydedilen gelişmeler hakkında da bilgiler paylaşan Başkan Çetin, "Antalya ile Danimarka arasında dostluğun ve ticaretin geliştirilmesi için her türlü iş birliğine hazırız" dedi.

Büyükelçi Danny Annan ise, Türkiye ile Danimarka arasında ihracatın ithalata oranı açısından gayet dengeli ve istikrarlı bir ticaret ilişkisi gözlemlediklerini ve bundan memnun olduklarını belirterek, "Bakanlıklarımız arasında yapılan görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin 5 milyar Avro'ya ulaştırılması hedeflendi ve biz de Büyükelçilik olarak bu hedefe ulaşılması için gayretle çalışıyoruz" dedi.

Annan, Türkiye ve Danimarka arasında iş birliği potansiyeli taşıyan başlıca 3 sektörün, ilaç sanayii ve tıbbi cihazlar, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, gıda ve tarım olduğunu söyledi.

Pandemi döneminde tedarik zincirinde yaşanan çeşitli zorlukların, Türkiye gibi lojistik yakınlığa sahip tedarikçilerin önemini artırdığını ifade eden Büyükelçi Annan, "Türkiye'de halihazırda faaliyet gösteren çeşitli ölçeklerde 600 civarında Danimarkalı firma var. Özellikle ilaç ve tıbbi cihazlar sektöründe firmalarımız pazarda güçlü bir varlık sergiliyor. Bunun yanı sıra çeşitli firmalarımız Türkiye'nin farklı illerinde tekstilden mobilyaya birçok alanda da faaliyet gösteriyorlar" diye konuştu.

Başkan Davut Çetin, ziyaret sonunda Büyükelçi Danny Annan'a Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yapmış olduğu tablo ve Zeytinpark ürünleri hediye etti.

Kaynak: Bültenler

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Bakan Varank: VLP aşısının Faz-2 aşaması için gönüllüler arıyoruz
Bakan Varank: VLP aşısının Faz-2 aşaması için gönüllüler arıyoruz
Türkiye'nin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında
Türkiye'nin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Merih Demiral Dorukhan Toköz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Danimarka Büyükelçisi Danny Annan ATSO'yu ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 18:18:26. #1.15#

title