Danimarka Büyükelçisi Annan: "Türkiye'de aşılamanın hızlanması Danimarkalı turistlerin Antalya'ya gelmesinin önünü açacak"
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Danimarka Büyükelçisi Annan: "Türkiye'de aşılamanın hızlanması Danimarkalı turistlerin Antalya'ya gelmesinin önünü açacak"

Danimarka Büyükelçisi Annan: 'Türkiye'de aşılamanın hızlanması Danimarkalı turistlerin Antalya'ya gelmesinin önünü açacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan'ı makamında kabul etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan'ı makamında kabul etti. Ziyarette, Antalya ve Danimarka arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Büyükelçi, Türkiye'de aşılamanın hızlanmasıyla yakın zamanda Danimarkalı turistlerin Antalya'ya gelmesinin önünün açılacağını düşündüğünü belirterek, "Türkiye Danimarkalı turistler için en önemli duraklardan biri" dedi.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Danimarka Fahri Konsolosu Ozan Ünal'ın da bulunduğu ziyarette, Antalya ve Danimarka arasında ticari, turizm, kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Büyükelçi Danny Annan 5 ay önce ailesi ile birlikte Antalya'ya geldiğini ve kentin güzelliğinin tadını çıkardığını ifade etti.

Büyükelçi, Türkiye'de aşılamanın hızlanmasıyla yakın zamanda Danimarkalı turistlerin Antalya'ya gelmesinin önünün açılacağını düşündüğünü belirterek, "Türkiye Danimarkalı turistler için en önemli duraklardan biri. Buraya hem Türk kültürü, Türk misafirperverliği, yemekleri, deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak için geliyorlar. İki ülke arasındaki ticari işleri de güçlendirebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Danimarkalı turistleri Antalya'da görmek isteriz"

Başkan Böcek de Büyükelçi Danny Annan'ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Antalya'ya 2019 yılında 15 milyon 860 bin turist geldiğini hatırlatan Başkan Böcek, "Yerli turistlerle birlikte 23 milyon 100 ziyaretçisi olan bir şehir. Atatürk'ün dediği gibi hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir. Sizlerin de destekleriyle Danimarkalı turistleri Antalya'mızda görmek istiyoruz" dedi.

İşbirliği yapılabilir

Antalya'nın tüm ilçelerinin de içinde bulunduğu Antalya Turizm Birliği'ni kurduklarını ve birliğin başkanlığını yürüttüğünü anlatan Başkan Böcek, "Antalya'mıza en iyi hizmetleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Danimarka ile iş birliği içerisinde sosyal ve kültürel anlamda çalışmalar yapabiliriz. Altın Portakal Film Festivalimiz, Piyano Festivalimiz var. Danimarka Kraliyet Flarmoni Orkestrası Piyano Festivalimize katılabilir" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Böcek ve Büyükelçi Annan birbirlerine karşılıklı hediyeler verdi. Büyükelçiye Başkan Böcek, Patara yılı için özel olarak yaptırılan üzerinde Patara sikkesinin işlendiği kahve fincanı hediye etti. - ANTALYA

Danimarka Büyükelçisi Annan: 'Türkiye'de aşılamanın hızlanması Danimarkalı turistlerin Antalya'ya gelmesinin önünü açacak'
Danimarka Büyükelçisi Annan: 'Türkiye'de aşılamanın hızlanması Danimarkalı turistlerin Antalya'ya gelmesinin önünü açacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Danimarka Büyükelçisi Annan: "Türkiye'de aşılamanın hızlanması Danimarkalı turistlerin Antalya'ya gelmesinin önünü açacak" - Haberler Ekonomi
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