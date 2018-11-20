Danimarka Bankası, Kara Para Aklama İhbarında Bulunan Çalışanına Susma Rüşveti Teklif Etti

KOPENHAG (İHA) – Danimarka'da faaliyet gösteren Danske Bank'ta, kara para aklama skandalını banka yetkililerine bildiren, Baltık Ticaret Birimi eski Başkanı Howard Wilkinson'a yönetim, sessiz kalması için para teklif ettiği iddiası tartışılıyor.

Danske Bank'ın Estonya şubesi aracılığı ile 2007 ve 2015 yılları arasında 200 milyar euro şüpheli para transferleri gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması sonucu Danimarka, Estonya, Birleşik Krallık ve ABD'de konuyla ilgili incelemeler başlatıldı. Danimarka Parlamentosu'nda ticaret komisyonu yetkilileri tarafından dinlenen Baltık'taki ticaret birimi eski başkanı Howard Wilkinson, bankanın uyarılarına kulak vermediğini ve konuyla ilgili sunduğu raporlarının sümenaltı edildiğini söyledi. Daha sonra da sessiz kalması için kendisine para teklif edildiğini söyleyen Wilkinson, "2007'den 2015'e kadar süren kirli para transferlerinden bahsediyoruz, bu paraların takip edilemeyeceğini ve herhangi bir suçlunun tek bir kuruşunu yitireceğini sanmıyorum artık çok geç fakat bu tür olayların bir daha yaşanmaması için daha iyi bir denetleme programı geliştirilebilir" dedi.

Wilkinson ayrıca, Danimarka Mali Denetleme Kurulu'nun yaşananlarla ilgili yazılı olarak bilgilendirdiğini fakat kendisi ile irtibata geçmediklerini raporların basına sızdırılması üzerine Mayıs 2018'de kendisi ile iletişime geçtiklerini söyledi.

Bakanlarla görüşecek

Danimarka Parlamentosu basın departmanı yetkilileri, Howard Wilkinson'un önümüzdeki günlerde bazı bakanlarla bir araya gelerek yaşananlarla ilgili teferruatlı bilgi vereceğini açıkladı.

Danske Bank yaptığı iç soruşturmada bankanın eski CEO'su Thomas Borgen, Yönetim Kurulu Başkanı Andersen ve Yönetim Kurulu üyelerinin yasal sorumluluklarını ihlal etmedikleri sonucuna varmıştı. Ancak Danimarka Mali Denetleme Kurulu yetkilileri, raporun güvenilirliğine itimat etmediklerini, olayı adli mercilerin titizlikle incelediğini, olayda ihmali olanların cezalandırılacağını açıklamıştı. - KOPENHAG