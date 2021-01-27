Danimarka, BAE'ye uçuş yasağını uzattı

Danimarka, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçen hafta yürürlüğe koyduğu 5 günlük uçuş yasağının süresini uzattığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yasağın uzatıldığını duyuran Ulaştırma Bakanı Bennny Engelbrecht, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşik Arap Emirlikleri'yle uçuş yasağının süresini ilk etapta 7 gün daha uzattık, sonrasında ise seyahat kısıtlamalarını yürürlüğe koymayı düşünüyoruz. BAE ile yapıcı diyalog halindeyiz ancak daha hızlı yayılan mutasyonlara karşı işi şansa bırakamayız."

Danimarka Ulaştırma Bakanlığı, 22 Ocak'ta, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile uçuşları 5 gün boyunca askıya aldığını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, BAE'nin turizm merkezi Dubai'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde usulsüzlük şüphesi nedeniyle böyle bir kararın alındığı aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak