Danimarka BAE ile uçuşları 5 gün durdurdu

Danimarka Ulaştırma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile uçuşları 5 gün boyunca askıya aldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, BAE'nin turizm merkezi Dubai'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde usulsüzlük şüphesi nedeniyle böyle bir kararın alındığı aktarıldı.

Ulaştırma Bakanı Benny Engelbrecht, daha önce Dubai'den gelen yolcularda Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne rastlandığına vurgu yaparak, BAE'de yapılan testlerin sonucunun doğruluğunu araştıracaklarını kaydetti.

İlk etapta BAE ile uçuşları 5 gün askıya alan Danimarka'nın, özellikle Dubai'den gelen yolcuların sahte test satın alamayacağına emin olmadıkça uçuşları yeniden başlatmayı düşünmediği bildirildi.

Danimarka, Kovid-19 mutasyonlarının ülkeye girişinin önüne geçmek için 9 Ocak'ta, yurt dışından gelen yolculara negatif test sonucu zorunluluğu getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak