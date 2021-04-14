Danimarka, AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Danimarka, AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Danimarka, AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu

Danimarka Oxford Üniversitesi /AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını tamamen durdurduğunu açıkladı.

Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun testi pozitif çıktı
Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun testi pozitif çıktı
Umut olacaktı, kabusa döndü! Danimarka bir ilke imza atıp AstraZeneca aşısını kullanmayı tamamen bıraktı
Umut olacaktı, kabusa döndü! Danimarka bir ilke imza atıp AstraZeneca aşısını kullanmayı tamamen bıraktı

Danimarka Oxford Üniversitesi /AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını tamamen durdurduğunu açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından ortak geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısının kan pıhtılaşması yan etkisiyle bağlantılı olduğunu açıklamasının ardından Danimarka, aşının kullanımını tamamen durdurdu. Danimarka kararın ardından aşının kullanımını tamamen durduran ilk ülke oldu. Ülkede AstraZeneca aşısı yaptıran 140 bin kişiden bir kısmında pıhtılaşmaya bağlı ciddi sağlık sorunları görülmüştü.

EMA VE DSÖ "GÜVENLİ" DEMİŞTİ

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) aşının güvenli ve etkili olduğunu tekrar teyit ettiği açıklamasında ülkeleri aşılama programlarına devam etmeye teşvik etmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca aşısının faydalarının yan etki riskinden daha ağır bastığını belirtmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Türker Ertürk Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Ece Erken Cansu Dere Burak Sergen
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Danimarka, AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 16:49:19. #1.16#

title