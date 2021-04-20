Danimarka, Almanya'ya 55 bin doz AstraZeneca aşısını ödünç verecek
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Danimarka, Almanya'ya 55 bin doz AstraZeneca aşısını ödünç verecek

Danimarka, Almanya'ya 55 bin doz AstraZeneca aşısını ödünç verecek
Anadolu Ajansı / Davut Çolak - Haberler | Güncel

Danimarka, azınlık Danimarkalıların da yaşadığı Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletine, AstraZeneca firmasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını "ödünç" vereceğini bildirdi.

Danimarka, azınlık Danimarkalıların da yaşadığı Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletine, AstraZeneca firmasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını "ödünç" vereceğini bildirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, Schleswig-Holstein Eyaleti Başbakanı Daniel Günther'den gelen talep üzerine 55 bin doz AstraZeneca aşısının bu eyalete "ödünç verilmesinin" kararlaştırıldığı belirtildi.

Danimarka'nın yaklaşık 270 bin doz AstraZeneca aşısının olduğu daha önce açıklanmıştı. Almanya'ya ödünç verilecek 55 bin doz haricinde, geri kalan aşıların ne yapılacağının henüz kararlaştırılmadığı kaydedildi.

Danimarka makamları 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, aşı ile kan pıhtılaşması arasında bağ bulunması nedeniyle, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşılama programından çıkardığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak

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