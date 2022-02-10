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Danimarka, ABD askerlerinin ülkede konuşlandırılmasına izin verecek

AA, Nuri Aydın - Güncel
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Danimarka, ABD askerlerinin ülkede konuşlandırılmasına izin verecek

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, iki ülke arasında yapılacak bir anlaşma neticesinde ABD askerlerinin ülke topraklarına konuşlandırılmasına izin vereceklerini açıkladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, iki ülke arasında yapılacak bir anlaşma neticesinde ABD askerlerinin ülke topraklarına konuşlandırılmasına izin vereceklerini açıkladı.

Bloomberg'in haberine göre, Frederiksen, başkent Kopenhag'da konuya dair gazetecilere konuştu.

Frederiksen, ABD ordusu ve mühimmatlarının ülkede bulunmasının görüşüldüğünü ve buna izin vereceklerini kaydetti.

Frederiksen, anlaşmanın Kuzey ülkelerinin topraklarında yabancı asker bulundurmamasına dair tutumunun değişmesine işaret ettiğini vurgulayarak, söz konusu anlaşmayı Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin tetiklemediğini belirtti.

Anlaşmanın iki ülke arasındaki güçlü dostluk açısından yeni bir döneme işaret ettiğini kaydeden Frederiksen, ABD'nin Avrupa'yla münasebetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaklarını ve bunun ortak değerlerin savunması olduğunu ifade etti.

Frederiksen, ABD'nin Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'da üssü bulunduğu için ülkede yeni bir askeri üs kurulmayacağı bilgisini paylaştı.

AA / Nuri Aydın - Güncel

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