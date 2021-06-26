Danimarka 4 golle çeyrek finalde
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Danimarka 4 golle çeyrek finalde

Danimarka 4 golle çeyrek finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda Danimarka, Galler'i 4-0'lık skorla mağlup ederek, adını son 8 takım arasına yazdıran ilk ekip oldu.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda Danimarka, Galler'i 4-0'lık skorla mağlup ederek, adını son 8 takım arasına yazdıran ilk ekip oldu.

Hollanda Johan Cruyff Arena'da oynanan maçta Danimarka çeyrek finale ismini yazdıran ilk takım oldu. 28. dakikada Danimarka, Dolberg'in golüyle Galler karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarının hemen başında Dolberg yeniden sahneye çıktı ve 48'de durumu 2-0'a getirdi. 88. dakikada Maehle kaydettiği golle farkı 3'e çıkaran isim oldu. 90+3. dakikada ise Braitwhwaite rakip fileleri 4. kez havalandırdı ve müsabakanın skorunu belirledi. Müsabakada başka gol olmadı ve Danimarka Galler'i 4-0 mağlup ederek son 8 takım arasına kaldı.

Danimarka, çeyrek final turunda 3 Temmuz Cumartesi günü Hollanda - Çekya maçının galibi ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Galler'i 4-0 mağlup eden Danimarka, çeyrek finale yükseldi
EURO 2020 Son 16 Turu'nda Galler'i 4-0 mağlup eden Danimarka, çeyrek finale yükseldi
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