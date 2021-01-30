Danimarka, 2020'de 599 sığınmacı kabul etti

Danimarka, geçen yıl 599 sığınmacı kabul ederek, yaklaşık son 30 yılda en düşük sığınmacı kabulünü gerçekleştirdi.

Danimarka, geçen yıl 599 sığınmacı kabul ederek, yaklaşık son 30 yılda en düşük sığınmacı kabulünü gerçekleştirdi.

Göç ve Uyum Bakanlığından yapılan açıklamada, Danimarka'dan 2020'de 1547 kişinin sığınma talebinde bulunduğu ve bu kişilerden 599 kişinin başvurusunun kabul edildiği belirtildi.

Söz konusu rakamın, Danimarka'da sığınmacı istatistiklerinin kayıt altına alınmaya başlandığı 1992'den bu yana en düşüğü olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda, Danimarka en fazla sığınmacıyı Yugoslavya'nın parçalanması esnasında 20 bin 347 kişiyle 1995'te kabul etti.

Danimarka'nın en fazla sığınmacı kabul ettiği ikinci yıl, Suriye'deki iç savaşın ardından başlayan sığınmacı krizinin yaşandığı 2015 yılı oldu ve 10 bin 849 sığınmacı kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak