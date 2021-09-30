Danimarka "12 yaş üzerindekilerin yüzde 90'ını aşılama" hedefini yakalayamadı

Danimarka, "1 Ekim itibarıyla 12 yaş üzerindeki nüfusunun yüzde 90'ına iki doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılması" hedefinin gerisinde kaldı.

Danimarka Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre, aşılama oranı 4 milyon 366 bin 235 kişinin ikinci doz aşısını olmasıyla yüzde 84,9 oldu.

Ülkede, ikinci doz aşı olanların oranı yüzde 84,9 olurken ilk doz aşılarını olan kişilerin oranı ise 86,6 ile hedeflenenin altında kaldı.

Danimarka'da Kovid-19 aşısı ücretsiz yapılırken yüksek oranlardaki aşılama kampanyası nedeniyle 10 Eylül'de tüm Kovid-19 tedbirleri kaldırılmıştı.

Nüfusu yaklaşık 5,8 milyonu bulan Danimarka'da 358 bin 369 kişi virüse yakalandı, 2 bin 654 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.