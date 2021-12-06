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Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek cephesinde bomba gelişme

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Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek cephesinde bomba gelişme

MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanacağını açıklamıştı. İkilinin henüz boşanamadığı ortaya çıktı. Peki ama neden? İşte cevabı...

Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek çiftinin neden boşanamadığı ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'in boşanacağı haberler i magazin gündemine bomba gibi düştü.

2012 yılında evlenen çift, 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına almış, ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra mutluluklarına gölge düşmüştü. Boşanma kararı alan çiftten Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.

Haber in çıkmasıyla çift, boşanacaklarını doğrulamış, sonrasında da sessizliğe bürünmüştü. Anlaşmalı boşanmak isteyen ikili, henüz "anlaşamadığı" için boşanma davası açamıyormuş.

Hala boşanma protokolü üzerinde tartışan iki isim, tazminat konusunda hemfikir olamamış! Danilo Zanna, eşine Etiler'deki evi, oğullarının velayetini, eğitim masraflarını ve ayda 20 bin TL nafakanın yanı sıra boşanma tazminatı olarak 500 bin Euro vermeyi teklif etmiş.

Bu teklifi kabul etmeyen Tuğçe Demirbilek, 9 yıllık evlilikleri için İtalyan şeften 1 milyon Euro tazminat talep etmiş. Rakamı fazla bulan Zanna, 500 bin Euro'da ısrar ettiği için protokol tıkanmış! El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz bakalım…

Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek cephesinde bomba gelişme

Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek cephesinde bomba gelişme

Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek cephesinde bomba gelişme

Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek cephesinde bomba gelişme

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