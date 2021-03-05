Danilo Zanna'nın gözyaşları... Babasıyla son anlarını anlattı
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Danilo Zanna'nın gözyaşları... Babasıyla son anlarını anlattı

05.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:07
Danilo Zanna'nın gözyaşları... Babasıyla son anlarını anlattı

MasterChef Türkiye programında jüri olan İtalyan Şef, Danilo Zanna'nın babası Armando Zanna, Nisan 2020'de koronavirüse yenik düşmüştü.

MasterChef Türkiye programında jüri olan İtalyan Şef, Danilo Zanna'nın babası Armando Zanna, Nisan 2020'de koronavirüse yenik düşmüştü. Babasının ani vefatıyla sarsılan Zanna, 'Kalbim çok acı çekiyor, maalesef babam Armando'yu dün gece kaybettik. Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam. Şimdi dinlenecek ve kalbimizde yaşayacak.' sözleriyle acı haber duyurmuştu.

ANNEMİN DE BABAMIN DA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Babasının vefatından sonra ilk kez konuşan ünlü şef duygusal anlar yaşadı. Zanna, babasının koronavirüse yakalandıktan sonra nefes almakta zorluk çektiğini ve hastaneye yatırıldığını söyledi. Babasının yaşadığı zor günleri anlatan Danilo Zanna, "Biliyorsunuz İtalya salgında Türkiye'den çok daha önce karantinaya girmeye başlamıştı. Oradaki vakalar çok ciddi şekilde etkiledi herkesi. Babamın zaten rahatsızlıkları vardı.

Salgından kaynaklı onları önceden korumaya aldığımızı düşünüyorduk ancak babam aniden ateşlenmeye başladı. İlk annem ateşlenmeye başlamış hatta. Testlerde annenim durumu pozitif çıkmıştı. Annem bunu atlattı, babam ise giderek daha da ağırlaştı. Doktorlar en son nefes alırken çok zorlandığını söyledi ve 'babanızı hastaneye götürmemiz gerekli' dedi. Babam ambulansla hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

"BABAM GİDERKEN GERİ DÖNECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Babasını son kez hastaneye götürülmek için bindirildiği ambulansta gördüğünü söyleyen Zanna, sözlerine şöyle devam etti: "Babamı son gördüğüm an o zaman oldu. Annemi rahatlamaya çalışıyoruz derken, babam hastaneye giderken 'facetime'dan beni arayın' dedi. Çok zordu, bunu ilk defa burada anlatıyorum. 'Hiç korkmayın ben eve döneceğim' dedi. 24 saat içinde daha kötü oldu."

"CENAZE YAPAMADIK"

"Çok acayip bir duyguymuş. Cenaze bile yapamadık. Annemin beş ay boyunca testi pozitif oldu. Kimse gidemedi cenazeye, bu süreden sonra ancak yapabildik cenazemizi. Üzülemiyorsun, gidip gelemiyorsun. Çok zor bir dönem oldu."

Kaynak: Hürriyet

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