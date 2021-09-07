Daniele Orsato kimdir? Hollanda - Türkiye maçı hakemi Hollanda - Türkiye kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi ülkenin hakemi?
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Daniele Orsato geliyor. Daniele Orsato, 7 Eylül Hollanda-Türkiye maçının hakemidir. Peki, Daniele Orsato kimdir? Hollanda - Türkiye maçı hakemi Hollanda - Türkiye kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi ülkenin hakemi? İşte bilgiler...
Daniele Orsato kimdir? Daniele Orsato kaç yaşında? Daniele Orsato nereli?
DANİELE ORSATO KİMDİR?
Daniele Orsato (d. 23 Kasım 1975), İtalyan futbol hakemi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
- Daniele Orsato doğum tarihi : 23 Kasım 1975
- Daniele Orsato kaç yaşında : 45 yaşında
- Daniele Orsato nereli : İtalya
- Daniele Orsato mesleği ne : Hakem
Serie A'da görev yapan hakem, 2010 yılında FIFA kokartlı olmuştur. 23 Ağustos 2020'de Paris Saint-Germain ile Bayern München arasında oynanan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali maçını yönetmiştir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.