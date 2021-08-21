Daniele Cavalletto: "Doğru dakikaları doğru geçemedik"
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Daniele Cavalletto: "Doğru dakikaları doğru geçemedik"

Daniele Cavalletto: 'Doğru dakikaları doğru geçemedik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, Çaykur Rizespor maçının ardından "Doğru dakikaları doğru geçemedik" dedi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, Çaykur Rizespor maçının ardından "Doğru dakikaları doğru geçemedik" dedi.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, "Maç değerlendirmesi yaparken bugün özellikle Rizespor'u ve başındaki Teknik Direktör Bülent hocayı tebrik ederek başlamak gerekiyor. Gerçekten takımı bugün sahada 90 dakika boyunca iyi mücadele etti. Bütün boşlukları kapattı. Bizim girmek istediğimiz o boşlukları hiçbir zaman açmayarak birlikte koşarak, birlikte fedakarlık göstererek ve birlikte acı çekerek çok iyi bir maç çıkardılar. Onların hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Kendi takımıma gelecek olursam genel olarak memnunuz fakat saha koşulları bugün bizim kendi oyun kimliğimizi, kendi oyun felsefemizi ve mantığımızı yansıtma konusunda bizi çok zorladı. O yüzden saha önemli bir faktördü diyebilirim. Ama biz de çok koştuk, çok mücadele ettik sonuna kadar zorladık. Gol fırsatlarına da girdik ama maalesef değerlendiremedik. Karar anlarında yaptığımız bir takım saha içerisindeki hatalar o doğru dakikaları doğru geçemedik. Teknik olarak yaptığımız hatalar maçı bu sonucu almaya taşıdı. Burada rakipler için kendi evinde oynarken büyük bir zorluk çıkartacak takım olarak gördüm ben bugün Rize'yi. O yüzden buraya deplasmana gelecek bütün takımlar için Rize deplasmanı çok zorlu geçecektir diye düşünüyorum" dedi.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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