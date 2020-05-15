Daniel Montenegro'nun CA Huracán Formasıyla En İyi Anları 12 Mayıs 2018'de "Rolfi" lakaplı Daniel Montenegro futbol kariyerini bitirdiğini açıklamıştı. Arjantinli yıldız CA Huracán formasını ilk kez 1997'de giymiş ve sonrasında 1999'da Marsilya'ya transfer olmuştu. 2015'de üçüncü kez CA Huracán forması giyen Montenegro, kulüpte oynadığı süreden sonra emekliliğini ilan etmişti.

12 Mayıs 2018'de "Rolfi" lakaplı Daniel Montenegro futbol kariyerini bitirdiğini açıklamıştı. Arjantinli yıldız CA Huracán formasını ilk kez 1997'de giymiş ve sonrasında 1999'da Marsilya'ya transfer olmuştu. 2015'de üçüncü kez CA Huracán forması giyen Montenegro, kulüpte oynadığı süreden sonra emekliliğini ilan etmişti. Kaynak: Dugout