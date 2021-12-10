Daniel Farke'nin Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediği iddia edildi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Alman basınında yer alan haberler e göre, Beşiktaş'ta teknik adaylar arasında ilk sırada yer alan Daniel Farke, siyah-beyazlı ekibin teklifini kabul etmedi.

Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş için dün Alman Teknik Direktör Daniel Farke ismi ortaya atılmış ve iki gün içinde görüşmelerin sonuçlanacağı bildirilmişti. Bugün Alman basınından gelen haberler e göre Daniel Farke, sezon ortasında bir takım çalıştırmayı doğru bulmadığı gerekçesiyle Beşiktaş'ın teklifini reddetti.

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

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