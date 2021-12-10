Daniel Farke'nin Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediği iddia edildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Daniel Farke'nin Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediği iddia edildi

Daniel Farke'nin Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediği iddia edildi
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor

Alman basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş'ta teknik adaylar arasında ilk sırada yer alan Daniel Farke, siyah-beyazlı ekibin teklifini kabul etmedi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Alman basınında yer alan haberler e göre, Beşiktaş'ta teknik adaylar arasında ilk sırada yer alan Daniel Farke, siyah-beyazlı ekibin teklifini kabul etmedi.

Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş için dün Alman Teknik Direktör Daniel Farke ismi ortaya atılmış ve iki gün içinde görüşmelerin sonuçlanacağı bildirilmişti. Bugün Alman basınından gelen haberler e göre Daniel Farke, sezon ortasında bir takım çalıştırmayı doğru bulmadığı gerekçesiyle Beşiktaş'ın teklifini reddetti.


Taraftarlar Zafer Algöz'ü çıldırttı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran sitem: Yazıklar olsun

Taraftarlar Zafer Algöz'ü çıldırttı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran sitem: Yazıklar olsun

 Beşiktaş bir vedaya daha hazırlanıyor! Cyle Larin için İngiliz kulüpleri sıraya girdi

Beşiktaş bir vedaya daha hazırlanıyor! Cyle Larin için İngiliz kulüpleri sıraya girdi

 Bugünleri önceden gördü! Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki 'Beşiktaş' maddesi gündem oldu

Bugünleri önceden gördü! Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki "Beşiktaş" maddesi gündem oldu

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title