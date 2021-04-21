Daniel cezalı duruma düştü
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Daniel cezalı duruma düştü

Daniel cezalı duruma düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor'un Makedon futbolcusu Daniel Avramovski hafta sonu Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Hes Kablo Kayserispor'un Makedon futbolcusu Daniel Avramovski hafta sonu Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 36.haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor'da Daniel Avramovski gördüğü sarı kartla cezalı durumda düştü.

Gençlerbirliği maçının 52.dakikasında sarı kart gören Makedon orta saha oyuncusu, dört sarı kart sınırına ulaştığı için cezalı duruma düştü. Daniel Avramovski, Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak olan Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Bu sezon görev aldığı 19 maçta 3 asist yapan Daniel 4 kez de sarı kart gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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