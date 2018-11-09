Dani Alves: Guardiola ile Çalışmak, Cinsel İlişkiye Girmekten Daha Güzel

Brezilyalı sağ bek Dani Alves, Sky Sports'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Barcelona'da birlikte çalıştığı teknik direktör Pep Guardiola için övgü dolu sözler kullanan Dani Alves, ''Onunla konuştuğum ilk günü çok iyi hatırlıyorum. İlk andan beni neden istediğini çok iyi anlatmıştı. Eğer beni takip edersen ilginç şeyler yapabiliriz demişti. Guardiola beni bir futbolcu olarak çok geliştirmişti. Birçok şey öğretti." dedi.

"CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEKTEN DAHA GÜZEL"

Alves, "Her röportajımda onun için dünyanın en iyi teknik direktörü diyorum. Çalıştığım en iyi kişi. Onunla beraber çok şey kazandık ve yaptığımız tek şey sadece onu izlemekti. Guardiola ile çalışmak cinsel ilişkiye girmekten daha güzel.'' diye konuştu.

GUARDİOLA CEVAP VERDİ

İspanyol teknik adam Guardiola ise Alves'in sözlerinin ardından ''Ben cinsel ilişkiyi tercih ederim.'' cevabını verdi.

(Sporx)