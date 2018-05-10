Sakatlanan PSG'li Dani Alves, Dünya Kupasını Kaçırabilir

Fransa Kupası'nda PSG'nin Les Herbiers ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Dani Alves, Brezilyalıları korkuttu.

UOL Esporte'de yer alan habere göre Brezilyalı sağ bek Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasında forma giyemeyebilir.

NEYMAR TURNUVADA OYNAYABİLİR

Bu arada Fransız ekibinin bir diğer Brezilyalı yıldızı Neymar'ın iyileşme sürecinde olduğu ve turnuvada yer alabileceği ifade edildi.