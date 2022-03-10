Dani Alves, Ansu Fati, Sergi Roberto, Umtiti maçta yok mu, neden yok? Barcelona maçında hangi futbolcular yok?
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10 Mart 2022 Perşembe günü Barcelona-Galatasaray maçında Barcelona'da kimler yok merak edildi. Peki, Dani Alves, Ansu Fati, Sergi Roberto, Umtiti maçta yok mu, neden yok? Barcelona maçında hangi futbolcular yok? Barca'da hangi futbolcular oynamıyor?
Barcelona'nın eksikleri kimler, kimler yok? Barca'da hangi futbolcular yok? Dani Alves, Ansu Fati, Sergi Roberto, Umtiti maçta yok mu, neden yok? Barcelona maçında hangi futbolcular yok?
BARCA'DA KİMLER OYNAMIYOR?
Galatasaray'da sakatlığı olan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda kafileye, UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoui de dahil edilirken, sakatlığı bulunan Arda Turan kamp kadrosunda yer almadı. Barcelona'da UEFA listesine adı yazılmayan Dani Alves'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ansu Fati, Sergi Roberto, Balde ve Umtiti maç kadrosunda yer almadı.
BARCELONA - GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?
Muhtemel 11'ler şu şekilde:
Barcelona : Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Traore, Aubameyang, Torres.
Galatasaray : Pena, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mohamed.
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