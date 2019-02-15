Danç, Ziraat Odası Başkanlığına Seçildi

Manyas ilçesinde Ziraat Odasının olağan genel kurul seçimlerinde Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Hüseyin Danç seçildi.

Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan kongreye 50 delegeden 49 delegenin katıldığı belirtildi. Divan başkanlığını Gönen Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt'un yaptığı kongrede önce 21 kişilik oda meclisi seçimi yapıldı. Tek listeli seçimler de Hüseyin Danç yeniden başkanlığa seçilirken yönetim kuruluna da Ömer Faruk Kaya,Kudret Özden,Feridun Erol,Remzi Gündoğan,Hasan Karanfil ve Salim Ülkü seçildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA